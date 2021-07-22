В Жанаозене к бастующим водителям и грузчикам присоединились дворники

В четвертый день забастовки грузчиков и водителей ТОО «Тазалық - С» в Жанаозене к акции протеста присоединились дворники. Они требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда, сообщает Азаттык .

«Пока ни к какому решению не пришли. С 19 июля мы находимся перед офисом. Мы подготовили нескольких наших людей для согласительной комиссии, если будет такое предложение. Вчера приходили депутаты маслихата, будто желали говорить. Приезжали заместитель акима и прокурор города, они заявили: ваше пребывание здесь незаконно. Мы заранее уведомили их, что выйдем на забастовку», — расказал Азаттыку рабочий-водитель, участвующий в забастовке.

По словам бастующих, вопрос повышения зарплат они поднимают второй год подряд. Проведенные ранее несколько встреч не принесли желаемого результата. Рабочие недовольны тем, что за такую низкую заработную плату они вынуждены работать под 58 градусной жарой, боясь что их выгонят, если они решат отдохнуть.

«Мы получаем всего 60-70 тыс. тенге. Мы требуем чтобы нашу зарплату подняли на 100%, также мы требуем того, чтобы мы получали зарплату и отпуска вовремя. Инфляция давит на нас очень сильно. – сказал один из бастующих рабочих перед офисом предприятия.

«Также они рассказывают о том, что на рабочем месте нет подобающих условий труда: им не предоставляется спецодежда, перчатки, мыло, а за то, что они работают на вредной для здоровья работе, им выдается всего лишь «один литр молока, растягивая ее на четыре дня», − поделилась одна из бастующих Данагуль Унаева.

Директор ТОО «Тазалык - С» Серик Тастанбаев сообщил, что пока государство не поднимет цены на тарифы на вывоз отходов, предприятие не повысит зарплаты: «Мы работаем по закрепленным правительством тарифам, пока они не поднимутся, мы не можем говорить о повышении заработной платы. У нас тоже есть свои расходы. Дизельное масло выросло с 85 тенге до 230 тенге, выросла цена на моторное масло».

На предприятии ТОО «Тазалық-С» работает 219 человек. По словам руководства, самую высокую зарплату получают водители: их ставка составляет1000 тенге в час, а средняя заработная плата складывается на уровне 168 тыс. тенге. Грузчики в свою очередь получают 73 тыс. тенге в месяц.

Городские дворники в 2019 году собирались перед зданием акимата, выражая недовольство тем, что они не получают свою зарплату.