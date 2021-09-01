Минимальная зарплата в Казахстане с 1 января 2022 года вырастет до 60 тыс. тенге

С 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы в Казахстане увеличится с 42,5 тыс тенге до 60 тыс. тенге. Такое поручение дал в среду в ходе послания народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев.

«Размер минимальной заработной платы не повышался в 2018 года. Мировой коронакризис усилил давление на доходы населения, кроме того, по уровню минимальной заработной платы Казахстан уступает целому ряду стран СНГ. Поэтому принимаю решение, с 1 января 2022 года увеличить МЗП с текущих 42500 до 60 тысяч тенге», - заявил Токаев.

«Данная мера коснется более одного миллиона человек, а косвенно – всех трудящихся. Она уменьшит теневой зарплатный фонд, размер которого сегодня достигает 30 а может быть и 40% от декларируемых», - сказал Токаев.

Повышение МЗП окажет положительный экономический эффект в виде роста внутреннего потребления, отметил он, добавив, что по оценкам экспертов, это «приведет к увеличению валового внутреннего продукта на 1,5%».

«Одновременно следует отойти от неуместного использования МЗП в качестве расчетного показателя, налоговых, социальных и других сферах», - уверен президент.