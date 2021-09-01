Необходимо также создание института апелляции
Токаев поручил рассмотреть возможность увеличения сроков грантового финансирования науки до 5 лет
Фото Данияра Мусирова

Президент Касым-Жомарт Токаев считает необходимым увеличить сроки грантового финансирования науки до 5 лет, поскольку нынешнее трехлетнее финансирование тормозит развитие фундаментальной науки, заявил он в послании народу Казахстана в среду.

«Развитие науки - наш важнейший приоритет. Прежде всего, необходимо решить проблему выплаты нашим ведущим ученым стабильной и достойной заработной платы. Это должно быть обеспечено за счет основных средств, выделяемых на науку. На заседании Национального общественного совета доверия я поручил ввести порядок прямого финансирования научно-исследовательских институтов, занимающихся фундаментальной наукой», - сказал Токаев.

Как подчеркнул глава государства, сейчас в сфере науки срок гранта ограничен тремя годами и за такой короткий срок планирования сложно добиться каких-либо результатов. «Поэтому необходимо рассмотреть возможность увеличения срока грантового финансирования науки до 5 лет», - отметил он.

«Вопрос о справедливости решений национальных ученых советов по-прежнему стоит на повестке дня. В связи с этим считаю необходимым ввести институт апелляции», - подчеркнул Токаев.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Корреспондент интернет-журнала Vласть

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