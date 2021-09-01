Вакцина Pfizer получила временную регистрацию в Казахстане

Вакцина Pfizer-BioNTech Comirnaty (Комирнати) получила временную регистрацию в Казахстане, следует из списка зарегистрированных в стране вакцин от коронавируса.

«23 августа комитетом медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК вакцине «Комирнати» (вакцина против COVID-19 на основе мРНК (модифицированная нуклеозидами) выдано временное регистрационное удостоверение сроком на 8 месяцев», - говорится в сообщении на сайте комитета.

Уточняется, что временное регистрационное удостоверение выдано на основании протокола заседания МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана и положительного заключения Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий от 20 августа.

Таким образом, в стране разрешена вакцинация препаратом Pfizer, однако пока неизвестно, когда точно он поступит в Казахстан. Ранее говорилось, что поставки ожидаются в октябре. Минздрав планирует прививать этой вакциной детей старше 12 лет и беременных женщин.