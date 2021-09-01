28 членов ОПГ задержали в ходе спецоперации в Казахстане

В ходе спецоперации министерства внутренних дел и Комитета нацбезопасности в пяти регионах Казахстана задержаны 28 членов организованной преступной группы. Их подозревают в совершении тяжких преступлений, в том числе в вымогательстве у предпринимателей с применением оружия, сообщает в среду ведомственный сайт полиции.

Спецоперация проходила на территории Алматы, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей. В результате задержаны 28 участников ОПГ, 16 из которых взяты под стражу. Во время обыска был изъят арсенал огнестрельного оружия и боеприпасы к нему, а также обнаружена спецтехника для слежки. По данным полицейских, преимущественно группа действовала в южном регионе страны.

«В ходе досудебного расследования установлено, что лидеры ОПГ граждане Б. и Ж. создали и руководили устойчивой организованной преступной группой. В данной преступной группе строго соблюдалась иерархия, беспрекословное подчинение лидерам и строгое соблюдение мер конспирации. При этом преступления, совершенные ими, отличались особой дерзостью и жестокостью. В настоящее время в отношении фигурантов уголовные дела направлены в суд», - говорится в сообщении.

По информации правоохранительных органов, члены ОПГ совершили на юге страны 15 тяжких и особо тяжких преступлений, в их числе три разбойных нападения, опять вымогательств в отношении предпринимателей с применением оружия, а также хулиганства и незаконное хранение оружия.