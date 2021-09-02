Ей было 87 лет
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Скончалась лидер движения «Поколение» Ирина Савостина
Фото Владимира Заикина, газета "Время"

В Алматы на 88-м году жизни скончалась общественный деятель, лидер движения «Поколение» Ирина Савостина, сообщило агентство КазТАГ со ссылкой на свои источники.

Ирина Савостина руководила движением «Поколение» с начала 1990-х и прекратила общественную деятельность всего несколько лет назад. Ее движение было одним из самых заметных в первые годы независимости Казахстана. Савостина и ее сторонники выступали против повышения пенсионного возраста, на протяжении нескольких лет ежемесячно 30-го числа они устраивали небольшие митинги в центре Алматы.

Ирина Савостина консультировала пенсионеров, добиваясь увеличения положенных им выплат.

Савостина вместе с другими общественными и политическими деятелями в начале 2000-х пыталась участвовать в выборах в маслихат Алматы в составе избирательного блока «Мы за чистый город», но он был снят с выборов.

В последние годы Ирина Савостина жила одна и болела, писала в конце прошлого года газета «Время».

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