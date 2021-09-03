Три ковидных стационара закрыли в столице

В столице закрыли три инфекционных стационара и намерены закрыть еще два. Это связано со снижением заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщила в пятницу в ходе брифинга и.о. руководителя общественного здравоохранения столицы Алия Рустемова.

В частности, по ее словам, за последние два дня закрыты инфекционные стационары на 370 коек в городском центре психического здоровья, а также госпитали КНБ и министерства обороны. Вместе с тем на следующей неделе, в зависимости от эпидемиологической ситуации, инфекционные стационары будут закрыты еще в двух больницах города, которые были задействованы как ковидные.

«Это клинический и акушерский блоки многопрофильной городской больницы №3 на 366 коек и Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Н.Д. Батпенова на 112 коек», - уточнила Рустемова.

В настоящее время в стационарах столицы получают лечение 1 484 пациента, загруженность больниц составляет 41%. По сравнению с началом августа число госпитализированных снизилось в два раза.