Одну из лидеров оппозиции Беларуси Марию Колесникову приговорили к 11 годам тюрьмы

Координатор штаба претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико на выборах 2020 года Мария Колесникова приговорена к 11 годам лишения свободы, юристу штаба Максиму Знакудали 10 лет, передает Еврорадио. Суд огласил приговор в понедельник.

Из желающих попасть на оглашение приговора выстроилась длинная очередь, как сообщалоЕврорадио. Люди в штатском проходили вдоль нее с видеокамерами в руках.

Отцы Знака и Колесниковой прибыли к зданию суда заранее, их пропустили внутрь. Иностранных дипломатов на оглашение приговора не пустили.

Колесникова была взята под стражу 8 сентября прошлого года. За день до этого неизвестные похитили ее в центре Минска и пытались вывезти из страны, однако на белорусско-украинской границе она порвала свой паспорт. Знак был задержан 9 сентября.

Суд над Колесниковой и Знаком начался 4 августа и проходил в закрытом режиме. Их обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса - - «Заговор с целью захвата государственной власти», «Призывы к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности страны» и «Создание экстремистского формирования».

Колесникова и Знак своей вины не признали — во время дачи показаний в суде они последовательно опровергали все обвинения.