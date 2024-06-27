ARTиШОК открывает выставку в поддержку арестованных в России Светланы Петрийчук и Жени Беркович

В четверг в 19 часов на Малой сцене театра ARTиШОК в Алматы состоится открытие выставки, жанр, которой театр формулирует как «драматургическая инсталляция». Эта работа — часть цикла читок и других театральных событий в поддержку коллег - драматурга Светланы Петрийчук и режиссерки Жени Беркович, арестованных более года назад в России.

Петрийчук и Беркович обвиняют в оправдании терроризма за спектакль «Финист Ясный Сокол», поставленный по одноимённой пьесе. Сейчас резонансное «театральное дело» рассматривается в суде в Москве, после нескольких заседаний оно было закрыто для прессы и публики.

Режиссером драматургической инсталляции выступил Марк Куклин, выпускник актерско-режиссёрского курса театра ARTиШОК, где Светлана Петрийчук была одним из педагогов.

В течение сезона театр провел девять читок Финиста в разных форматах, на разных городских и театральных площадках. Десятая встреча зрителей с текстом состоится через пространство и предметы без участия актеров.

«Драматургическая инсталляция — это разбор пьесы на отдельные предметы, образы, мизансцены. Иногда это попытка заглянуть за текст — на быт людей, про которых он написан. Иногда это деконструкция текста на его документальные составляющие, которые напоминают, насколько эта история реальна. Я хочу, чтобы инсталляция стала личным диалогом каждого зрителя с пьесой и нашей реальностью», - сказал Куклин.

«Мы привлекаем внимание к этой ситуации весь сезон, не только потому что Света наш близкий друг, не только из чувства солидарности. Эта акция – уже протест против маразма, подмены понятий и отсутствия здравого смысла», - сказала в свою очередь директор театра ARTиШОК Анастасия Тарасова.

Выставка будет доступна для посещений в течение трех дней – 27, 28 и 29 июня с 19 до 22 часов по адресу Кунаева, 49.

Для просмотра зрителям понадобится телефон с наушниками. На выставку, как и на все читки вход свободный.

Власть в день открытия выставки опубликовала аудиоверсию пьесы «Финист Ясный Сокол» от театра ARTиШОК.