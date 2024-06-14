Суд Бишкека оправдал активистов, выступавших против передачи земель Кемпир–Абадского водохранилища Узбекистану

14 июня Первомайский райсуд Бишкека оправдал большую группу активистов и политиков, выступавших против передачи земель Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану, сообщает Kloop. Их обвиняли в «подготовке к организации массовых беспорядков».

По словам одного из адвокатов, обвиняемые были оправданы в связи с отсутствием состава преступления. Обвинения были представлены по статьям «Массовые беспорядки» и «Насильственный захват власти».

Радио «Азаттык» в свою очередь уточнило, что суд оправдал 22 обвиняемых, а дела остальных пяти были выделены в отдельное производство. Суд еще не вынес приговоры в отношении экс-депутатки Орозайым Нарматовой, активиста Талантбека Эшалиева, политиков Бектура Асанова и Кенешбека Дуйшебаева, а также кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Иссык-Кульскому округу Кубанычбека Кадырова.

Около 30 активистов и политиков были арестованы в октябре 2022 года. Некоторых задержанных позже отпустили под домашний арест, а другие оставались под стражей. Все они активно критиковали передачу земель водохранилища Узбекистану и утверждали, что именно их публичные высказывания стали причиной ареста.