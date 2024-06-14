Суд Бишкека оправдал активистов, выступавших против передачи земель Кемпир–Абадского водохранилища Узбекистану

Их обвиняли в «подготовке к организации массовых беспорядков»
14 июня Первомайский райсуд Бишкека оправдал большую группу активистов и политиков, выступавших против передачи земель Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану, сообщает Kloop. Их обвиняли в «подготовке к организации массовых беспорядков».
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