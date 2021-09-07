Депутаты мажилиса приступили к рассмотрению проекта закона об амнистии
  • 502
Коррупционеры и осужденные за изнасилование детей не попадут под амнистию – КУИС
фото Айсулу Тойшибековой

Депутаты мажилиса парламента приступили к рассмотрению проекта закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием независимости РК». В КУИС разъяснили, на кого будет распространяться амнистия, сообщает Polisia.kz.

«В рассматриваемом документе впервые введено понятие социально уязвимой категории. Законопроектом предлагается освобождение от наказаний осужденных, совершивших уголовный проступок и преступления небольшой, а также средней тяжести, не повлекшее причинение ущерба, либо полностью его возместившие, не представляющих угрозу безопасности граждан и государства. Также у лиц, предусмотренных законопроектом, сокращаются сроки и размеры основного наказания. При рассмотрении указанной категории учитывается полное возмещение ущерба, а также отсутствие отрицательной степени поведения, которым на день введения в действие настоящего закона осталось отбывать наказание не более одного года», - поясняется в сообщении.

Также законопроект предусматривает принятие мер местными исполнительными органами в обеспечении трудоустройства трудоспособных лиц и в оказании социальной и иной помощи при освобождении из мест лишения свободы.

Амнистия к 30-летию независимости РК не распространяется на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, коррупционеров, убийц и экстремистов, экс-участников преступных группировок.

За 30 лет в стране проведено 8 амнистий, из них последние 4 были приурочены к Дням независимости РК.

Свежее из этой рубрики
Токаев считает преждевременным вводить экспортную пошлину на зерно
Новости
Активисты столицы опасаются за сохранность столетнего здания Акмолинской метеостанции
Новости
Прокуратура Алматы отказалась рассматривать обращение жителей Самал-3, выступающих против застройки сквера
Просматриваемые
Новости
Редакция The Village Kazakhstan получает угрозы после публикации резонансного материала
Новости
Создателю базы жертв лагерей и тюрем Синьцзяна на пять лет запретили въезжать в Казахстан
Новости
Минимальная зарплата в Казахстане с 1 января 2022 года вырастет до 60 тыс. тенге
Новости
Карантин смягчают в Алматы
Новости
Шымкент и столица лидируют по приросту населения
Новости
Токаев объяснил, почему Казахстан отказался принять афганских беженцев