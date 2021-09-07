Коррупционеры и осужденные за изнасилование детей не попадут под амнистию – КУИС

Депутаты мажилиса парламента приступили к рассмотрению проекта закона «Об амнистии в связи с тридцатилетием независимости РК». В КУИС разъяснили, на кого будет распространяться амнистия, сообщает Polisia.kz .

«В рассматриваемом документе впервые введено понятие социально уязвимой категории. Законопроектом предлагается освобождение от наказаний осужденных, совершивших уголовный проступок и преступления небольшой, а также средней тяжести, не повлекшее причинение ущерба, либо полностью его возместившие, не представляющих угрозу безопасности граждан и государства. Также у лиц, предусмотренных законопроектом, сокращаются сроки и размеры основного наказания. При рассмотрении указанной категории учитывается полное возмещение ущерба, а также отсутствие отрицательной степени поведения, которым на день введения в действие настоящего закона осталось отбывать наказание не более одного года», - поясняется в сообщении.

Также законопроект предусматривает принятие мер местными исполнительными органами в обеспечении трудоустройства трудоспособных лиц и в оказании социальной и иной помощи при освобождении из мест лишения свободы.

Амнистия к 30-летию независимости РК не распространяется на лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, коррупционеров, убийц и экстремистов, экс-участников преступных группировок.

За 30 лет в стране проведено 8 амнистий, из них последние 4 были приурочены к Дням независимости РК.