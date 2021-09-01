Бастующих рабочих West Oil Software привлекают к ответственности за «организацию незаконной забастовки»

Нескольких бастующих работников сервисной компании West Oil Software привлекают к ответственности, обвинив в «организации незаконной забастовки», сообщили бастующие радио Азаттык. Забастовка продолжается десять дней, рабочие, ночующие в палатках, сообщают о том, что их требования не выполнены.

Водители Моторбай Абдрашев и Кашкынбай Кошкарбаев рассказывают о давлении со стороны руководства компании.

«Я работаю 42 года. Сидим на нефти, а зарплаты — от 120 до 200 тысяч тенге. На что этого хватит, когда всё дорожает? Вместо справедливой оплаты труда, начальство West Oil подает на рабочих в суд», — сказал Абдрашев.

По словам участников забастовки, к ответственности в качестве «организаторов незаконной забастовки и ее активных участников» привлекаются Серик Капанов, Базаргали Нурболганов, Муратбек Самаров, Берик Махмудов и Батыржан Жарылгашев. Дело поступило на рассмотрение в Каракиянский районный суд.

«Первое судебное заседание было вчера. Нас обвиняют по статьям 164, 171, 176 трудового кодекса, представляют нас организаторами забастовки. Сейчас идем в суд», — сообщил Базаргали Нурболганов «Азаттыку».

Рабочие говорят, что на месте забастовки побывал заместитель директора разрабатывающей месторождение компании «Мангистаумунайгаз» Калбай Измуханов, который заявил, что требования рабочих незаконны. С бастующими вел переговоры и заместитель акима Мангистауской области Абзал Мендибаев. Пока каких-либо решений нет.

Заместитель главы компании West Oil Software Азамат Нагиметов сообщил ранее, что ведутся консультации относительно повышения зарплаты на 13%. Все другие требования руководство компании отклонило.

West Oil Software предоставляет сервисно-транспортные услуги Oil Transport Corporation, дочерней компании «Мангистаумунайгаз», и проводит чистку скважин на месторождении Жетыбай в Каракиянском районе Мангистауской области.