Бекшин заявил о стабилизации эпидситуации в Алматы

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин на онлайн-брифинге в четверг сообщил о стабилизации эпидемиологической ситуации в городе по коронавирусу. В этой связи, как отметил в свою очередь руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев, уменьшается и потребность в инфекционных койках, поэтому ряд медучерждений возвращается к работе по профилю.

«В настоящее время ситуация в городе стабилизировалась. К примеру, снижение суточного прироста с 1% снизилось до 0,6%. С 25 августа идет стабилизация эпидситуации со спадом четвертой волны. 1600 с лишним было (случаев ежедневно – V), сейчас между 900 и 1000 у нас ежедневно на этой неделе регистрируется заболеваемость.», - сказал Бекшин.

Но при этом он подчеркнул, что «на этих цифрах еще успокаиваться рано», так как город по-прежнему находится в «красной» зоне.

«Наша задача сейчас – снизить заболеваемость именно дисциплиной выполнения ограничительных мероприятий. Здесь мы должны быть солидарны и предприниматели, и жители», - отметил Бекшин.

Руководитель управления общественного здоровья города Нариман Табынбаев отметил, что улучшение эпидситуации в Алматы «определяется не только уменьшением количества новых случаев, но и уменьшением количества госпитализируемых в инфекционные стационары».

«Так, если 10 дней назад мы в сутки госпитализировали более 700 человек, за истекшие сутки мы госпитализировали 378 больных. (Число – V) больных, находящиеся на домашнем наблюдении и лечении, уменьшилось с 14 200 до 7 446, то есть в два раза стало на домашнем карантине меньше. В настоящее время в стационарах города получают лечение 3 669 пациентов, заполняемость коек составляет 43%. В реанимационных отделениях получают терапию 331 больной, из них 52 находятся на аппаратах ИВЛ. Ситуация с госпитализацией детей также улучшается», - привел статистику глава горздрава.

Он отметил, что в связи с улучшением эпидситцуации уменьшается и потребность в инфекционных койках, поэтому уже начали сокращать количество инфекционных коек. В частности, по словам Табынбаева, уже не госпитализируют ковидных больных и приступают к своей работе по профилю Hak Medical, Научный центр урологии, кожвендиспансер, городской ревматологичекий центр.

«Кроме того, мы сейчас прекратили госпитализацию больных в Astana International Hotel, также со вчерашнего дня полностью прекращена госпитализация больных в «Халык Арену». Сейчас она законсервирована, до нового года мы будем держать в резерве на случай, если все-таки предвидится какая-то осенняя волна. Планирует также на этой неделе, через 2-3 дня, уже последних ковидных больных выписать городской кардиоцентр, также освобождается от своих ковидных больных больница скорой медицинской неотложной помощи, и после санитарной обработки, мы считаем 3-4 дня, эти наши крупные городские стационары будут лечить больных по своему профилю», - добавил глава горздрава.