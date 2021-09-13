Эти средства будут предоставлены семьям, потерявшим скот
США предоставят 100 тыс. долларов для поддержки пострадавших от засухи в Казахстане
фото Алмаса Кайсара

Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) направят срочную помощь в размере 100 тысяч долларов США для поддержки пострадавших от засухи в Казахстане. Об этом сообщается на сайте организации.

«USAID сотрудничает с Красным Полумесяцем Казахстана для оказания помощи людям, пострадавшим от продолжающейся засухи. Многие семьи в пострадавших от засухи районах полагаются исключительно на домашний скот в качестве источника дохода. После того, как они лишились скота, USAID поможет этим семьям приобрести предметы домашнего обихода для того, чтобы они могли удовлетворить свои каждодневные потребности», – говорится в сообщении организации.

Здесь также сообщили, что у USAID есть эксперты по стихийным бедствиям в регионе, которые оценивают гуманитарные потребности и тесно координируют усилия по реагированию с правительством Казахстана и гуманитарными организациями.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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