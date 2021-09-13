Россия решила расширить авиасообщение с Казахстаном

Как сообщается на сайте правительства России, по итогам заседания Оперштаба принято решение об увеличении с 3 до 7 рейсов в неделю по маршрутам Москва – столица Казахстана, с 2 до 7 рейсов по направлению Москва – - Алматы.

Кроме того, разрешено открыть по одному рейсу в неделю из Москвы в Караганду, Шымкент, Актау, Костанай, из Махачкалы и Грозного - в Актау, из Калининграда - в Алматы и столицу, из Омска – в Петропавловск, Павлодар и столицу, а также из Санкт-Петербурга и Новосибирска – в столицу.

Полноценное авиасообщение между странами было прервано весной 2020 года после начала пандемии коронавируса, в настоящее время оно восстановлено лишь частично.