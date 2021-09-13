Россия решила расширить авиасообщение с Казахстаном

Разрешены полеты не только в Алматы и столицу, но и между регионами двух стран
Оперштаб России по предупреждению завоза и распространения коронавируса согласовал расширение авиасообщения между Россией и Казахстаном. Ранее аналогичное решение приняли власти Казахстана.
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