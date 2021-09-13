Разрешены полеты не только в Алматы и столицу, но и между регионами двух стран
Россия решила расширить авиасообщение с Казахстаном
Фото пресс-службы правительства Казахстана

Оперштаб России по предупреждению завоза и распространения коронавируса согласовал расширение авиасообщения между Россией и Казахстаном. Ранее аналогичное решение приняли власти Казахстана.

Как сообщается на сайте правительства России, по итогам заседания Оперштаба принято решение об увеличении с 3 до 7 рейсов в неделю по маршрутам Москва – столица Казахстана, с 2 до 7 рейсов по направлению Москва – - Алматы.

Кроме того, разрешено открыть по одному рейсу в неделю из Москвы в Караганду, Шымкент, Актау, Костанай, из Махачкалы и Грозного - в Актау, из Калининграда - в Алматы и столицу, из Омска – в Петропавловск, Павлодар и столицу, а также из Санкт-Петербурга и Новосибирска – в столицу.

Полноценное авиасообщение между странами было прервано весной 2020 года после начала пандемии коронавируса, в настоящее время оно восстановлено лишь частично.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Министр обороны Казахстана обсудил ситуацию в Афганистане с главой Центрального командования Вооруженных сил США
Новости
США предоставят 100 тыс. долларов для поддержки пострадавших от засухи в Казахстане
Новости
Встреча глав государств-членов ШОС и ОДКБ пройдет в Таджикистане
Просматриваемые
Новости
На экоактивиста в Акмолинской области завели два уголовных дела, у него провели обыск
Новости
Токаев прибыл в Северо-Казахстанскую область с рабочим визитом
Новости
Четыре казахстанских банка необоснованно списывали деньги со счетов казахстанцев – Генпрокуратура
Новости
Прокуратура Алматы отказалась рассматривать обращение жителей Самал-3, выступающих против застройки сквера
Новости
Этнические казахи выступили на слушаниях, изучающих доказательства преследования тюркоязычных мусульман в Синьцзяне
Новости
Активисты SOS.Taldykol опровергли заявление акимата об экологической опасности группы озер Малый Талдыколь