Биртанову вновь продлили домашний арест

Следственный суд столицы продлил бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову срок домашнего ареста еще на два месяца. Как пояснил во вторник следственный судья Талгат Акшабаев, это обусловлено необходимостью ознакомления с материалами уголовного дела.

«Продлить срок домашнего ареста Биртанову в период ознакомления с материалами уголовного дела по 21:56 часов 14 ноября 2021 года включительно», - сказал судья Акшабаев

Ранее прокурор Толеген Жараспаев обратился к суду с ходатайством от руководителя следственной оперативной группы Хасанова о продлении срока домашнего ареста в отношении Биртанова на период ознакомления с материалами уголовного дела.

Расследование было завершено 7 июля, дело состоит из 133 томов, вещественных доказательств и других материалов. «В настоящий момент срок дом ареста Биртанова истекает 14 сентября, и завершить ознакомление с материалами уголовного дела не представляется возможным…. В этой связи прошу ходатайство удовлетворить и продлить срок домашнего ареста Биртанову на два месяца, то есть до 14 ноября 2021 года», - сказал гособвинитель.

В свою очередь, сторона защиты и сам Биртанов просили суд отказать в удовлетворении ходатайства, заявив, что другая мера пресечения никак не повлияет на ознакомление с материалами дела.

«Прошу отказать в удовлетворении ходатайства на период с ознакомлением с материалами дела до 14 ноября 2021 года и избрать другую меру пресечения, не связанную с ограничениями – подписку о невыезде или залог», - заявил адвокат Серик Сагалиев.

«Я не совершал никаких преступлений и не вижу оснований, чтобы быть подвергнутым домашнему аресту. Мы знакомимся с материалами дела. Считаю, что нет необходимости это делать, будучи под домашним арестом, поскольку нам надо качественно изучать материалы дела. Мне ранее разрешено работать. В этой связи прошу суд снять с меня эти ограничения. Я могу и буду готовиться к суду, я не уклоняюсь, ни на кого не воздействую. Прошу удовлетворить ходатайство своих защитников», - также попросил Елжан Биртанов.

По версии следствия Биртанов и его заместитель Олжас Абишев приняли и ввели в эксплуатацию нерабочую платформу информатизации министерства здравоохранения, которая должна объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях. В АФМ утверждают, что «на сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами». Стоимость невыполненных работ составляет $4,1 млн, или 1,5 млрд тенге. Также Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.