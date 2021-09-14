Еще одна часть будет потрачена на инфраструктурные решения
Часть суммы в рамках меморандума со СБЕРом будет инвестирована в местные IT-компании – Мусин
ФОТО АКОРДЫ

Часть суммы, в которую был оценен проект по цифровой трансформации, будет направлена казахстанским IT-компаниям, и еще одну часть планируется потратить на инфраструктурные решения, написал во вторнрик министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на своей странице в Facebook.

Министр напомнил, что правительство подписало меморандум, в рамках которого рассматривается возможность цифровой трансформации, оценочная стоимость которой может составить порядка $500 млн.

«Это значит, что некоторая часть данной суммы будет инвестирована в местный IT рынок – казахстанские компании получат эти деньги в рамках работы по внедрению платформенного подхода. Другая часть суммы – на инфраструктурные решения и лишь третья часть на приобретение самого решения у СБЕРА», – написал он.

Министр также сообщил, что презентация и обсуждение внедрения платформенной модели состоится совместно с экспертной комиссией, в которую войдут представители общественности и IT рынок.

«СБЕР организует сессии с экспертами, которые покажут, как работает платформа, проведут обучение, а дальше мы сами будем работать на платформе. И в реализации этого проекта будут задействованы наши IT компании. Желающие могут написать в личку свои контактные данные, и мы сформируем список для экспертного совета», – заключил он.

3 сентября правительство Казахстана подписало с российской группой СБЕР меморандум о работе по созданию платформы цифрового правительства в присутствии президентов двух стран. Многие казахстанские специалисты и пользователи после подписания меморандума, о подготовке которого ничего не сообщалось, выступили с его критикой, сомневаясь в безопасности данных казахстанцев и выражая удивление выбором партнера для создания цифровой платформы.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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