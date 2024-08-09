Казахстанца в США арестовали по обвинению в создании даркнет-форума

В четверг стало известно об аресте в США россиянина Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева по обвинению в создании и администрировании даркнет-форума WWH Club, где в течение многих лет можно было купить украденные номера кредиток или нанять хакеров, пишет «Коммерсантъ» .

По данным ФБР, оба прилетели в США два года назад, запросив убежище. Во Флориде, где проживают обвиняемые, они числились официально безработными, при этом Александр Ходырев приобрел спорткар Corvette 2023 года выпуска за $110 тыс.

Американские спецслужбы вели расследование четыре года. Во вторник, 6 августа, Павел Кублицкий и Александр Ходырев были задержаны. Ордер на их арест был выдан 22 июля.

На сайте WWH Club, которым руководили Кублицкий и Ходырев, можно было купить или продать украденные данные банковских карт, блокировку телефонов с помощью потока СМС или DDoS-атаку. Оплата услуг производилась в криптовалюте. Одновременно с этим сайт предлагал курсы по обучению незаконной деятельности: хакерству, фишингу и даже «выживанию в списке самых разыскиваемых преступников» США. Среди посетителей этих занятий в январе 2023 года оказался спецагент ФБР, показания которого в конечном итоге стали основанием для ареста Кублицкого и Ходырева.

При этом у форума были строгие правила поведения, в частности запрещалось использовать форум для преступлений против лиц и организаций, находящихся или представляющих интересы России, Казахстана, Армении, Белоруссии и Украины.

Если суд вынесет обвинительный приговор, Ходырев и Кублицкий проведут в американской тюрьме от 10 до 20 лет. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью незаконного оборота устройств для несанкционированного доступа и сговоре с целью владения 15 или более несанкционированными устройствами доступа.