Полиция запретила ставить палатки пикетирующим консульство Китая в Алматы

Вечером 13 сентября полиция обязала участников бессрочной акции протеста у консульства Китая в Алматы демонтировать установленную ими палатку, сообщает «Радио Азаттык». Более двух недель протестующие остаются ночевать на улице недалеко от здания консульства.

«Полицейские сказали, что от местных жителей поступили жалобы и что ставить палатки вдоль дороги запрещено. В итоге мы ночевали под открытым небом. Ночь была холодной, в палатке было куда теплее», — сказали утром во вторник «Азаттыку» участники акции.

Как сообщает издание, одна из участниц акции, 65-летняя Халида Акытхан, которая несколько лет не может получить информацию о своих сыновьях, говорит, что отчитала прибывших полицейских: «Власти Китая осудили моих троих сыновей и лишили семью опоры, а здесь вы отнимаете у нас палатку, наше укрытие». По ее словам, после этого сотрудники бросили палатку и ушли, запретив повторную ее установку.

Протестующие сообщили изданию, что не покинут прилегающую к консульству территорию и будет продолжать высказывать свои требования, несмотря на давление со стороны полиции.

Акции перед консульством Китая начались 8 февраля и длятся уже более семи месяцев. Пикетирующие требуют освобождения родных из лагерей и тюрем в Синьцзяне, некоторые заявляли, что китайские власти конфисковали их документы. За все время протеста сотрудники консульства ни разу не вышли к участникам акции. Многие протестующие уже неоднократно привлеклись к административной ответственности.

Vласть рассказывала истории участников акции в материале «45 дней протестов у консульства Китая».