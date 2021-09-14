КНБ отказался озвучить основания для отказа во въезде в Казахстан исследователю Синьцзяня

В Комитете национальной безопасности отказались озвучивать основание, на котором создателю базы данных жертв лагерей Синьцзяня Евгению Бунину запретили на пять лет въезд в Казахстан.

«В отношении оснований запрета на въезд в Республику Казахстан гражданину США Евгению Бунину сообщаем, что данная информация носит ограничительный характер и не может быть освещена в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 18-1 Закона РК «О средствах массовой информации», - говорится в ответе КНБ на запрос Vласти.

Ранее в пресс-службе КНБ отмечали, что по данному вопросу необходимо обращаться за информацией в суд. В Верховном суде не смогли найти дело и суд, который бы выносил решение о запрете на въезд Бунину.

5 сентября Евгений Бунин сообщил, что прилетел в Алматы и его не пустили в страну, сообщив о 5-летнем запрете на въезд. Пограничники и сотрудники авиакомпаний советовали ему обратиться за разъяснениями в МИД.

Бунин прожил несколько лет в странах Центральной Азии, в том числе в Казахстане, работая с близкими жертв лагерей в Синьцзяне. Два года назад ему запретили въезд в Узбекистан.