Соглашение Казахстана со СБЕРом может означать провал программ цифровизации – депутат

Депутаты от фракции «Ак Жол» в мажилисе считают, что цифровые платформы Казахстана показали свою недееспособность во время пандемии. В то же время, они обеспокоены подписанным соглашением между правительством страны и СБЕРом по созданию платформы цифрового правительства.

По мнению депутата Максата Раманкулова, в обществе вызвало большой резонанс соглашение правительства Казахстана с российским СБЕРом о создании платформы цифрового правительства. При этом, в предыдущие годы, партия бизнеса неоднократно критиковала провалы в работе информационных систем как отдельных министерств, так и ситуацию с цифровым развитием в целом.

«Особенно очевидной недееспособность существующих платформ стала с началом пандемии весной прошлого года, когда выявились провалы электронных услуг в системе здравоохранения, социального обеспечения, образования, налогообложения, сельского хозяйства и многих других. Тогда же вскрылось неэффективное использование миллиардных сумм, годами выделяемых государством на цифровизацию», - сказал в среду в ходе пленарного заседания мажилиса, обращаясь с депутатским запросом на имя премьер-министра Аскара Мамина, Раманкулов.

Он подчеркнул, что попытки госорганов и ответственных лиц исправить ситуацию не дали нужных результатов, более того, привели к дальнейшим расхождениям и сегментации платформ, усложнили их пользование гражданами и бизнесом. А с учетом современных технологий и новых реалий в мире, проблема отставания Казахстана в цифровом развитии становится все острее. Депутаты считают, что необходимость интегрирования IT-систем всех госорганов в единую платформу, обеспечение их нормального функционирования и модернизации действительно назрела.

Однако остается еще ряд вопросов. «Можно ли расценивать подписание указанного выше Соглашения как признание провала предыдущих программ цифровизации, а также неэффективности расходования выделявшихся на них все последние годы бюджетных средств? И если так, то сколько именно государственных средств было затрачено на цифровизацию госуслуг в предыдущие годы, и кто несет ответственность за их неэффективное использование?», - поинтересовался у Мамина депутат.

Кроме того, он просит ответить на вопросы, были ли учтены возможности отечественных или ведущих международных IT-компаний при подготовке данного Соглашения, на сколько подписанный документ отвечает требованиям открытости и честной конкуренции. А главное, каким образом будут защищены интересы информационной безопасности при реализации соглашения.