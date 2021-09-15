Также обсуждалось совместное противостояние пандемии коронавируса
Токаев и Путин обсудили ситуацию в Афганистане
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА КАЗАХСТАНА

Лидеры России и Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане по телефону, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В связи с предстоящими в Душанбе мероприятиями по линии Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества обстоятельно обсуждена афганская проблематика», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что президенты затронули также некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня, включая совместное противодействие коронавирусной инфекции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества 17 сентября в Душанбэ.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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