Манатаев освобожден от должности вице-министр сельского хозяйства Казахстана

«Постановлением правительства Республики Казахстан Манатаев Руслан Ергалиевич освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства», - говорится в сообщении.

Пост вице-министра он занимал с августа 2020 года.

37-летний Руслан Мантаев – выпускник Казахского экономического государственного университета им. Рыскулова, Казахской академии транспорта и коммуникаций им. Тынышбаева и Назарбаев университета. Трудовую деятельность начал в 2005 году младшим кредитным офицером в банке. С 2018 по 2020 годы бал управляющим директором по IT-решениям, вице-президентом по телекоммуникациям, заместителем председателя правления АО «Транстелеком».