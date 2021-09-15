Манатаев освобожден от должности вице-министр сельского хозяйства Казахстана

Он занимал этот пост чуть больше года
Вице-министр сельского хозяйства Руслан Манатаев освобожден от занимаемой должности постановлением правительства, сообщает в среду сайт премьера.
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