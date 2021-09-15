Он занимал этот пост чуть больше года
Манатаев освобожден от должности вице-министр сельского хозяйства Казахстана
фото с сайта Премьер-министра РК

Вице-министр сельского хозяйства Руслан Манатаев освобожден от занимаемой должности постановлением правительства, сообщает в среду сайт премьера.

«Постановлением правительства Республики Казахстан Манатаев Руслан Ергалиевич освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства», - говорится в сообщении.

Пост вице-министра он занимал с августа 2020 года.

37-летний Руслан Мантаев – выпускник Казахского экономического государственного университета им. Рыскулова, Казахской академии транспорта и коммуникаций им. Тынышбаева и Назарбаев университета. Трудовую деятельность начал в 2005 году младшим кредитным офицером в банке. С 2018 по 2020 годы бал управляющим директором по IT-решениям, вице-президентом по телекоммуникациям, заместителем председателя правления АО «Транстелеком».

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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