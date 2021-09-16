Введение дополнительных пособий для людей с инвалидностью в первом чтении утвердил сенат

В четверг в ходе пленарного заседания сенат в первом чтении рассмотрел законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан». Документом предлагается ввести ряд новых пособий для людей с особыми потребностями. Для этого на 2021-2023 годы в бюджете предусмотрено 55 млрд тенге.

«Предусматривается введение пособия гражданам, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью I группы, вне зависимости от причины инвалидности. В настоящее время из 66 тыс. лиц с инвалидностью I группы каждый третий не обеспечен ни пособием по уходу, ни услугами индивидуального помощника. В результате принятия законопроекта пособием по уходу будет охвачено дополнительно 24 тыс. лиц, нуждающихся в постоянной посторонней заботе», – сказал министр труда и социальной защиты Серик Шапкенов.

Кроме того, законопроект предусматривает разделение детей в возрасте с 7 до 16 лет по группам инвалидности, что, по мнению разработчиков, позволит дифференцировать оказываемые реабилитационные мероприятия и социальную помощь, в том числе в части размеров пособий, в зависимости от степени тяжести заболевания детей.

Вместе с тем, размеры пособий для всех групп детей-инвалидов, а их более 30 тыс., будут увеличены от 16,7% до 37%.

Также в проекте закона предусматривается предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. «В настоящее время дети с инвалидностью при разводе родителей могут получать алименты и пособие по инвалидности одновременно. Однако, при кончине одного или двух родителей, ребенок может получать либо пособие по инвалидности, либо пособие по потере кормильца. При введении данной нормы 2 тыс. детей наравне с пособием по инвалидности (его размер от 41 163 до 48 023 тенге - V) смогут получать пособие по случаю потери кормильца (размер от 12 063 до 29 500 тенге - V)», – объяснил Шапкенов.

Наряду с этим, в документе предусматривается сохранение права семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, состоять в очереди на жилье после достижения ребенком совершеннолетия.

«На практике такие семьи стоят в очереди на жилье до 10 лет. Если не удается получить жилье до достижения ребенком 18 лет, то инвалиду приходится заново вставать в очередь. Предполагается, что эта норма даст возможность более 20 тыс. семей сохранить очередность на жилье», – считает министр. В рамках законопроекта также предлагается продлить период ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, что «положительно повлияет на назначение пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии».