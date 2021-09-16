Отменен оправдательный приговор Берику Шарипу

В четверг, 16 сентября апелляционный суд столицы отменил оправдательный приговор бывшему руководителю ТОО «СК Фармация» Берику Шарипу. Его приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе столичного суда.

«Установлено исполнение Шарипом своих должностных обязанностей вопреки интересам службы. Приговор суда первой инстанции отменён с вынесением нового обвинительного приговора, в котором он осуждён по статье 361, часть 4, пункт 3 УК РК («злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Шарип приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы», – сообщили в пресс-службе суда столицы.

4 августа суд №2 Есильского района столицы оправдал бывшего руководителя ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа по статье о превышении полномочий и по факту массового заражения медиков из-за отсутствия СИЗов. За незаконное хранение оружия он был приговорен к штрафу.

Позднее на брифинге судья Канат Дуйсембиев сообщил, что «расследуя уголовное дело в отношении Шарип, суд пришел к выводу об отсутствии в его действиях состава уголовного правонарушения». Он также пояснил, что причинами заражения медработников и населения являются «какие-то упущения отдельных должностных лиц, главврачей больниц, которые не обеспечивают соблюдение санитарных и других норм, которые предписаны главным санврачом РК». Также, по его словам, следствие установило, что «фактов хищения со стороны сотрудников «СК-Фармации», руководящего состава «СК-Фармация», руководящего состава министерства здравоохранения, не было».

В июле 2020 года президент поручил уволить главу «СК-Фармации» и ФОМС и указал необходимость провести расследование, так как «было массовое заражение не только врачей, но еще и населения Казахстана», «факты нехватки лекарственных средств в аптеках, в больницах не хватало кислородных концентраторов, ИВЛ».

Бывшего главу ТОО «СК-Фармация» Берика Шарипа обвиняли в заражении медицинских работников коронавирусной инфекцией. По версии следствия, «отсутствие и нехватка одноразовых защитных костюмов явилось единственной причиной массовой эпидемической вспышки среди работников медучреждений, а также способствовало распространению инфекции среди населения». Тем самым в результате неправомерного лоббирования председателем правления ТОО «СК-Фармация» интересов недобросовестного поставщика ТОО «Инкар» были нарушены права и законные интересы других потенциальных поставщиков, а также произошел срыв закупа необходимых средств индивидуальной защиты для медработников. Кроме того, Шарипа обвиняли в незаконном хранении оружия. Сам Берик Шарип согласился только с обвинением по незаконному хранению оружия. Государственный обвинитель запросил для Шарипа пять лет лишения свободы.

Бывший министр здравоохранения Елжан Биртанов, который также находится под следствием, ранее выступал в защиту Шарипа, заявив, что в действиях главы «СК-Фармация» не было никакого умысла, а китайская сторона нарушила условия контракта на поставку СИЗов.