Акимат города и департамент санэпид контроля никак не прокомментировали ситуацию
Дочь Назарбаева презентовала книгу в Алматы несмотря на запрет массовых мероприятий из-за карантина
фото newtimes.kz

Дочь первого президента Нурсултана Назарбаева Алия презентовала книгу в Алматы несмотря на запрет массовых мероприятий из-за карантина. Мероприятие прошло вечером 16 сентября в Алматы — городе, который находится в «красной зоне» по темпам распространения коронавируса, и где действуют карантинные ограничения, сообщает Радио Азаттык. Акимат города и департамент санитарно-эпидемиологического контроля никак не прокомментировали ситуацию.

Вопреки запрету проводить массовые мероприятия во время пандемии — в предстоящие выходные из-за карантина отменили даже традиционный осенний забег на открытом воздухе в урочище Медеу — в здании Государственного театра оперы и балета провели ужин с участием по меньшей мере нескольких десятков человек.

На вечере, который вел российский артист Максим Галкин, были замечены казахстанские бизнесмены, актеры, прочие селебрити. В программе также было запланировано выступление оркестра казахских народных инструментов.

На своей странице в Instagram Алия Назарбаева сообщает, что вместе с презентацией ее первой книги был проведен «благотворительный аукцион, и собраны средства на высадку деревьев в регионах Казахстана».

В театре, где проходил вечер, сказали, что лишь предоставили площадку и не имеют отношения к организаторам.

В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы, руководитель которого ввел карантинные ограничения, Азаттыку не удалось получить комментарии о том, было ли выдано разрешение на мероприятие.

Книга, которую презентовала Алия Назарбаева, носит название «Место силы». Автор ранее писала в социальных сетях, что делится в ней «духовными знаниями, которые приходили в мою жизнь на протяжении многих лет».

41-летняя Алия Назарбаева — младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и его жены Сары. Она занималась девелоперскими проектами, дизайном дорогих ювелирных изделий, выступала продюсером кинокартины. В 2018 году отец Назарбаевой, занимавший тогда пост президента, вручил дочери государственную премию как продюсеру фильма «Дорога к матери» («Анаға апарар жол»).

В этом году имя Алии Назарбаевой попало в заголовки швейцарских СМИ в связи с самоубийством врача, который, как писали в прессе, задолжал крупную сумму компании дочери бывшего президента Казахстана, собиравшейся строить в европейской стране медицинскую клинику для богатых людей.

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