Причиной смерти стала коронавирусная инфекция
Ушла из жизни журналист Бакытгуль Макимбай
фото с сайта проекта DAT

В пятницу в Алматы на 59-м году жизни умерла казахстанская журналистка, исполнительный редактор проекта DAT («Общественная позиция») Бакытгуль Макимбай, сообщает КазТАГ.

«Это для меня несравнимая ни с чем потеря, она для меня была не только сотрудник газеты, она была сестренкой. Она все эти годы, несмотря на тяжести, на притеснения, на гонения, оставалась рядом со мной, вместе со мной издавала DAT. Ушли в свое время сильные ребята, не выдержав тягот, но она оставалась, мы с ней издавали 11 вариантов проекта, сейчас «Общественная позиция» – 12-й. Такого человека я не найду. Это для меня огромная потеря», - сказал информагентству руководитель проекта DAT Ермурат Бапи.

Как сообщила на своей странице в Facebook правозащитница Бакытжан Торегожина, причиной смерти стал коронавирус.

Бакытгуль Макимбай более 20 лет работала в издательском проекте DAT. В своей работе она не раз подвергалась уголовному преследованию, в том числе по обвинению в «оскорблении чести и достоинства президента Казахстана». Макимбай – лауреат международной премии Сороса «За храбрость и настойчивость». В 2018 году Союз журналистов Казахстана присвоил ей звание почетного журналиста, она – лауреат СЖК, награждена золотой медалью союза.

Vласть выражает соболезнования семье и коллегам Бакытгуль и скорбит вместе с ними.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

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