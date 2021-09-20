Стратегическим партнером СБЕРа по цифровизации Казахстане будет BTS Digital

Стратегическим партнером группы компаний СБЕР в сфере реализации проектов по цифровой трансформации и переходу к платформенной модели цифровизации и концепции “Data-Driven Government" в Казахстане определена компания BTS Digital, указывается в тексте меморандума, подписанного правительством Казахстана и группой компаний СБЕР.

«(…) группой компаний СБЕР, обладающей технологиями, опытом и инструментами для создания цифровых платформенных решений, в качестве стратегического партнера определен казахстанский разработчик программного обеспечения - ТОО "BTS Digital" (дочерняя компания Группы ERG, с долей Правительства Республики Казахстан в 40 %», – говорится в документе.

BTS Digital создана всего три года назад и входит в состав группы ERG, которую контролируют Александр Машкевич, Патох Шодиев и семья скончавшегося Алиджана Ибрагимова. Компания второй год активно участвует в разработке различных платформ для правительства. При этом каждый раз заявлялось, что BTS Digital оказывает услуги правительство бесплатно.

Компания также разработала несколько локальных онлайн-платформ и мессенджеров, которые должны, по ее мнению, побудить казахстанских пользователей пользоваться ими, а не иностранными аналогами.

Меморандум между правительством Казахстана и СБЕРом включает также заключение между АО "НИТ" и ПАО Сбербанк соглашения о займе, предусматривающего предоставление кредитной линии в пользу АО "НИТ" под государственную гарантию Республики Казахстан на сумму основного долга и процентов по его обслуживанию.

«Кредитная линия будет предоставлена в российских рублях на сумму, эквивалентную сумме в размере до пятисот миллионов долларов США, в срок до конца первого квартала 2022 года в случае своевременного предоставления всех необходимых документов в сторону ПАО Сбербанк», – говорится в меморандуме.

До 31 октября стороны планируют создать консорциум и подписать консорциальное соглашение, а до конца 2021 года – заключить договор об эксклюзивном партнерстве в Казахстане «с намерением эксклюзивного партнерства в Центральной Азии, Монголии и Турции по созданию государственных технологических платформ на базе решений Группы компаний СБЕР и предоставлении лицензий и услуг».

3 сентября правительство Казахстана подписало с российской группой СБЕР меморандум о работе по созданию платформы цифрового правительства в присутствии президентов двух стран. Многие казахстанские специалисты и пользователи после подписания меморандума, о подготовке которого ничего не сообщалось, выступили с его критикой, сомневаясь в безопасности данных казахстанцев и выражая удивление выбором партнера для создания цифровой платформы.

Вскоре министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пояснил выбор СБЕРа в качестве партнера тем, что компания согласилась предоставить исходные коды, а также заявил, что базы данных будут располагаться на территории Казахстана и доступа к ним у российских специалистов не будет.

При этом сам текст меморандума обнародован не был, это сделано впервые в понедельник.