Токаев поручил законодательно усовершенствовать отношения между банками и проблемными заемщиками

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области накануне высказался о трагедии, которая произошла в Алматы в микрорайоне «Акбулак». Видео с совещания опубликовано пресс-службой президента.

«Отдельно хочу остановиться на недавнем трагическом происшествии в Алматы, которое имело широкий резонанс. Вновь выражаю соболезнования родным и близким погибших. Полицейские и судоисполнитель выполняли свой служебный долг и, к сожалению, погибли в результате нападения на них. Убийство людей нельзя оправдать, какими бы ни были его мотивы. В цивилизованном обществе любые споры и проблемы такого рода должны решаться исключительно в правовом поле. Вместе с тем нужно детально разобраться в случившейся трагедии, а это трагедия. Выяснить, почему такое стало возможным», - сказал Токаев.

Он добавил, что сфера отношений между кредиторами и проблемными заемщиками, особенно в части жилья, очень чувствительная и требует юридического совершенствования. Это касается залоговой политики банков, регулирования оценочной деятельности, работы частных судебных исполнителей и других аспектов.

«Крайне важно обеспечить прозрачную и единообразную судебную практику в данных вопросах. Правительству, Нацбанку и Агентству по финрегулированию следует в месячный срок подготовить пакет законодательных и нормативных поправок, если в этом есть необходимость. Но я считаю, что такая необходимость уже возникла. Однако специалисты должны еще раз внимательно изучить данную проблему поправки, если они будут подготовлены, я надеюсь, они будут подготовлены, по содержанию эти поправки должны быть внимательно изучены правительством, специалистами, согласованы с общественностью и должны вступить в силу с начала следующего года», - добавил Токаев.

Также он поручил правительству и акимату Алматы оказать всемерную поддержку всем пострадавшим в данной трагедии, в первую очередь детям.

«Дети ни в чем не виноваты, став жертвами всеобщего равнодушия и, можно сказать, правового нигилизма. Важно, чтобы наши дети выросли с верой в справедливость нашего общества», - заявил он.

Напомним, 20 сентября около 17:00 в микрорайоне «Акбулак» 54-летний местный житель, к которому пришли исполнять решение суда о выселении из частного дома, по данным ДП, проявил агрессию и начал стрелять из охотничьего ружья. В результате погибли 5 человек: судебный исполнитель, два участковых инспектора полиции, новый владелец дома, который в суде оспаривал право на имущество, и его друг, который пришел в качестве свидетеля. Стрелок был задержан бойцами спецназа без применения оружия. По факту происшествия заведено два уголовных дела: по статье 99 УК РК (убийство двух и более лиц) и по статье 380 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти). Подозреваемый задержан и направлен в изолятор временного содержания.