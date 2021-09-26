Прежний маршрут использовали только один раз
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Полиция Алматы предложила изменить и сократить втрое маршрут для согласованных шествий
Фото Данияра Муссирова

Маслихат Алматы готовится принять решение об изменении и сокращении в три раза маршрута официально разрешенных шествий в городе. Основанием для этого стало письмо полиции города, которое опубликовано не было, сообщило радио «Азаттык», обозревшее проект решения городского маслихата.

Согласно проекту, который вынесен на общественное обсуждение до 7 октября, новый маршрут для официально согласованных шествий будет пролегать по улице Кунаева от памятника Токашу Бокину (находится у входа в парк 28 гвардейцев-панфиловцев, на пересечении с улицей Айтеке би) до Академии наук. Протяженность маршрута составит 1,5 километра.

До этого маслихат города разрешил проводить шествия от парка Ганди (Шевченко - Жарокова) до Академии наук. Протяженность этого маршрута составляла 4,4 километра.

При этом за все время действия обновленных правил – более чем за два года – власти Алматы согласовали официально только одно шествие – Женский марш в этом году. Он стал самым массовым в истории и прошел без происшествий.

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