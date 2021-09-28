ЕАБР выделит часть средств на расширение и модернизацию аэропорта Алматы

Евразийский банк развития выделит $40 млн на проект по расширению и модернизации Международного аэропорта Алматы. Общая стоимость программы составляет $780 млн, сообщает «Казинформ» . В синдикат кредиторов входят также Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация и немецкая инвестиционная корпорация DEG.

«Аэропорт города Алматы играет стратегическое значение для авиатранспортной отрасли республики. До пандемии в 2019 году аэропорт обеспечил транспортировку более 64% пассажиров и более 84% грузов от общего количества перевозок воздушным транспортом. Его модернизация будет способствовать устойчивому экономическому росту всей страны и развитию международной транспортно-логистической инфраструктуры. Более того, проект позволит создать более 1000 новых рабочих мест, что имеет также высокое социальное значение. Этот проект также демонстрирует преимущества партнерства международных банков развития на пространстве ЕАЭС», - заявил заместитель председателя правления ЕАРР Амангельды Исенов.

Проект реализуется консорциумом инвесторов во главе с ТОО «TAV Kazakhstan». Планируется строительство нового терминала и модернизация действующего аэропорта, устранение ограничений пропускной способности, развитие маршрутов, увеличение количества рейсов, повышение качества обслуживания клиентов.

Напомним, что компания TAV Airports (входит в Groupe ADP) выкупила алматинский аэропорт и намерена построить новый терминал, чтобы сделать воздушную гавань более современной. Если проект будет реализован, то общая площадь терминала составит 55 тыс. кв. м, а пассажиропоток увеличится до 6 млн человек в год. Проблема заключается в том, что этим планам мешает памятник архитектуры — старое, самое первое здание аэропорта, построенное в 1935 году. Компания заявила, что собирается перенести его в другое место — южнее стоянки VIP самолетов. Еще 17 февраля этого года на общественных слушаниях по оценке воздействия на окружающую среду заявлялось, что акимат города согласился с идеей переноса здания. Тогда архитектор компании TAV Construction Алим Ахметов рассказал, что перенос планируется начать в июне и это займет 18 месяцев. 25 августа TAV Airports сообщила, что планирует начать строительство и перенос памятника архитектуры в другое место.

Между тем архитекторы и активисты считают, что этого делать нельзя, ссылаясь, во-первых, на законодательство, которым запрещено перемещение и изменение памятников истории и культуры, кроме случаев, когда повреждено более 70% объекта, утрачена его историко-культурная значимость или если перемещение повлечет улучшение условий его сохранения. Ни один из данных пунктов не подходит к ситуации со зданием VIP-терминала. Во-вторых, они считают, что новое здание историческим уже не будет и потеряет свою ценность.

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