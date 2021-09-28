Казахстан продолжает поставки зерна и муки в Афганистан – МСХ

Казахстан продолжает поставки зерна и муки в Афганистан, который является одним из основных рынков для экспорта, сообщил на брифинге в СЦК директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции министерства сельского хозяйства РК Азат Султанов. При этом он признался, что на некоторое время поставки были приостановлены из-за политической ситуации в этой стране.

«Афганистан является основным рынком по зерну и муке для Казахстана, нашим стратегическим партнером. Действительно, в рамках последних политических событий в этой стране были некоторые приостановки по отгрузке зерна и муки. В настоящее время, по информации бизнеса и перевозчиков, проблемные вопросы были сняты по оплате и возвратности вагонов, поэтому проблем по отгрузке нет», - сказал Султанов.

Он добавил, что договариваться на правительственном уровне об экспорте «пока преждевременно», а у казахстанских и афганских бизнес-партнеров «уже устойчивые отношения».

«Поэтому в настоящее время отгрузка продукции в направлении Афганистана идет. Если по цифрам говорить, то на текущую дату отгружено 199 тыс. тонн муки и 33 тыс. тонн зерна. То есть в основном потребление – это мука идет», - сказал представитель МСХ.