Им стал Руслан Жаксылыков
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Назначен заместитель министра внутренних дел Казахстана
фото otyrar.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Руслана Жаксылыкова заместителем министр внутренних дел Казахстана, сообщает Акорда.

«Распоряжением главы государства Жаксылыков Руслан Фатихович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан – главнокомандующим Национальной гвардией, он освобожден от должности главнокомандующего Национальной гвардией Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Руслану Жаксылыкову 55 лет. Он окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище имени И.С. Конева, Военную академию им. М.В. Фрунзе и Высшие академические курсы Военной академии Генерального штаба ВС Российской Федерации. Проходил службу на различных должностях от командира взвода до командира соединения, был заместителем командующего внутренними войсками МВД РК, первым заместителем командующего внутренними войсками - начальником главного штаба внутренних войск МВД, командующим внутренними войсками МВД, главнокомандующим внутренними войсками МВД. С апреля 2014 года является главнокомандующим Национальной гвардией РК.

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