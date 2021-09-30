Водители в Актюбинской области протестуют против повышения цен на топливо

Сегодня 30 водителей грузовиков провели акцию в Актюбинской области в 766 км от шоссе Шымкент – Самара, возле кемпинга «Батыс Жер». Они требуют остановить рост цен на топливо, стоимость которого за короткий период времени увеличилась в 1,5 раза, сообщает Радио Азаттык .

«Мы недовольны повышением цен на дизельное топливо. В августе акимат пообещал, что дорога не будет платной и цены на солярку не будут повышаться. Тогда литр солярки стоил 167 тенге, а сейчас - 270 тенге. Мы ездим по старым тарифам, но теперь, с возросшими ценами на солярку, наши поездки не окупаются», − сказал Канат Сагимбаев, один из протестующих.

Водитель грузовика, курсирующий между Актау и Алматы, пояснил, что на сотню километров машина потребляет 35 литров дизеля: «За два месяца цена [дизельного топлива] выросла на 100 тенге. Каждую неделю цена растет на 10-12 тенге».

По словам водителей, около полудня к протестующим приехал заместитель акима области, и призвал их разойтись. Но при этом он не представил конкретных решений. За происходящим также наблюдала полиция.

«Они сказали, что собираются импортировать 100 тыс. тонн солярки из России, но точно не сказали когда. Нас такой ответ не удовлетворил», − сказал другой протестующий водитель Алибек Анишев.

Заместитель акима Актюбинской области Ермек Кенжеханулы прокомментировал ситуацию корреспонденту Азаттыка: «Государство не может регулировать рыночные цены, а министерство энергетики ведет переговоры с Россией, чтобы избежать нехватки дизельного топлива».

Сегодня против роста цен на топливо протестовали десятки водителей в Туркестанской области. Вместе с тем они выказывали недовольство по поводу введения дорожных сборов.