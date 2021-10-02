Акмолинская область вновь среди регионов с сокращающимся населением

Численность населения Казахстана к 1 сентября 2021 года достигла 19 042 тыс. человек, увеличившись с начала года на 162,5 тыс. человек или 0,86%, сообщило бюро национальной статистики.

Столица по по итогам восьми месяцев лидирует по темпам прироста населения – он составляет 2,8%, лишь немного ему уступает Шымкент - 2,56%. За ними следуют Мангистауская область (1,88%), Алматы (1,61%) и Кызылординская область (1,13%).

Население столицы к началу августа достигло 1 218 тыс. человек, Алматы – 2 009 тыс., Шымкента – 1 102 тыс.

За первые восемь месяцев 2021 года рост населения отмечался в 11 из 17 регионов Казахстана, в остальных шести население сокращалось. В их число вновь вошла Акмолинская область, где в последние месяцы наблюдался рост населения, а сейчас вновь фиксируется спад.

Сейчас в числе регионов с убывающим населением - Северо-Казахстанская область – население сократилось на 0,69%, Костанайская область – на 0,46%, Восточно-Казахстанская область – на 0,28%, Павлодарская область – 0,27%, Карагандинская область – 0,21% и Акмолинская область – на 0,04%.

При этом в двух регионах – Костанайской и Северо-Казахстанской областях отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость. До начала сентября Северный Казахстан был единственным таким регионом, теперь к нему присоединилась и Костанайская область. В других регионах статистики фиксируют естественный прирост населения.

В 13 из 17 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения по-прежнему отмечается только в Мангистауской области, Шымкенте, Алматы и столице.

Городское население страны в целом выросло на 1,22% до 11 288 тыс. человек, сельское население - на 0,34% - до 7 755 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 59,2%, доля сельского населения - 40,8%.