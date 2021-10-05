На его реализацию потребуется 2,1 трлн тенге
Правительство ободрило проект комплексного плана развития Мангистауской области до 2025 года
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

На развитие Мангистауской области до 2025 года правительство Казахстана планирует направить 2,1 трлн тенге, из которых 338,8 млрд тенге – это средства республиканского бюджета, 118,3 млрд тенге – местного бюджета и 1,6 трлн. тенге – частных инвестиций.

«Комплексный план состоит из 15 направлений и 214 мероприятий, предусматривающих реализацию проектов по различным сферам. Общий объем инвестиций на 2021-2025 годы составляет 2,1 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 338,8 млрд тенге, местного бюджета – 118,3 млрд тенге, а также частные инвестиции – 1,6 трлн тенге», - сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев.

В частности, в городе Жанаозен планируется построить газоперерабатывающий завод по производству каустической соды, хлорсодержащей продукции на территории СЭЗ «Морпорт Актау», а также реализовать 21 проект по производству жидких лекарственных форм, химреагентов, трансформаторов и так далее. Для развития туристического потенциала региона предполагается строительство туристического комплекса и торговых рядов в районе «Теплого пляжа», этноаула с визит-центром, 9 гостиниц, зон отдыхов и оздоровительных комплексов. По направлениям транспорт и логистика запланировано строительство нового терминала и модернизация действующего Международного аэропорта города Актау, многофункционального морского терминала «Саржа» в порту Курык.

«В целях развития предпринимательства будут активно применяться инструменты программы “Дорожная карта бизнеса-2025”, “Экономика простых вещей” и “Еңбек”. Также будут построены два оптово-распределительных центра в городе Актау и Мунайлинском районе. В сфере АПК будет реализовано 25 инвестиционных проекта, а также просубсидированы ставки вознаграждения при кредитовании субъектов АПК и лизинге на приобретение сельхозживотных, техники и технологического оборудования. Также будет сформирован стабилизационный фонд кормового запаса региона», - перечислил глава Миннацэкономики.

В сфере развития жилищной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры будут построены магистральный газопровод от газопровода Жанаозен – Актау и вторая нитка магистрального газопровода Бейнеу – Жанаозен. Также будут построены и модернизированы 118 км электросетей, 74,4 км теплосетей и 508 км газопровода, 9 опреснительных заводов, 844 км сетей водоснабжения и 949 км водоотведения. Для предотвращения возникновения проблем нехватки образовательных и медицинских учреждений, а также инфраструктуры в сфере здравоохранения предусмотрено строительство 16 объектов, в том числе многопрофильной больницы в Актау, поликлиники, 6 врачебных амбулаторий и 2 медицинских пунктов. А для ликвидации трехсменных и аварийных школ будет построено 24 школы и 11 пристроек. В сфере культуры и спорта в рамках комплексного плана планируется строительство историко-краеведческого музея и драматического театра, стадиона, ледового дворца, трех спортивных комплексов.

«Ряд мероприятий комплексного плана направлены на улучшение экологической ситуации в регионе, в частности, будет рекультивировано хвостохранилище «Кошкар-Ата», построено 4 полигона ТБО», - добавил Иргалиев.

Для обеспечения безопасности и общественного правопорядка региона правительство намерено построить 3 модульные пожарные части и реализовать проект «Безопасный город». А в Жанаозене – создать межведомственный штаб для принятия оперативных решений при возникновении трудовых конфликтов.

В Мангистауской области в настоящее время проживает около 733 тысяч человек - это один из самых быстрорастущих регионов. Население областного центра - Актау - в этом году превысило 200 тысяч человек.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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