Правительство ободрило проект комплексного плана развития Мангистауской области до 2025 года

На развитие Мангистауской области до 2025 года правительство Казахстана планирует направить 2,1 трлн тенге, из которых 338,8 млрд тенге – это средства республиканского бюджета, 118,3 млрд тенге – местного бюджета и 1,6 трлн. тенге – частных инвестиций.

«Комплексный план состоит из 15 направлений и 214 мероприятий, предусматривающих реализацию проектов по различным сферам. Общий объем инвестиций на 2021-2025 годы составляет 2,1 трлн тенге, в том числе из республиканского бюджета – 338,8 млрд тенге, местного бюджета – 118,3 млрд тенге, а также частные инвестиции – 1,6 трлн тенге», - сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр национальной экономики Асет Иргалиев.

В частности, в городе Жанаозен планируется построить газоперерабатывающий завод по производству каустической соды, хлорсодержащей продукции на территории СЭЗ «Морпорт Актау», а также реализовать 21 проект по производству жидких лекарственных форм, химреагентов, трансформаторов и так далее. Для развития туристического потенциала региона предполагается строительство туристического комплекса и торговых рядов в районе «Теплого пляжа», этноаула с визит-центром, 9 гостиниц, зон отдыхов и оздоровительных комплексов. По направлениям транспорт и логистика запланировано строительство нового терминала и модернизация действующего Международного аэропорта города Актау, многофункционального морского терминала «Саржа» в порту Курык.

«В целях развития предпринимательства будут активно применяться инструменты программы “Дорожная карта бизнеса-2025”, “Экономика простых вещей” и “Еңбек”. Также будут построены два оптово-распределительных центра в городе Актау и Мунайлинском районе. В сфере АПК будет реализовано 25 инвестиционных проекта, а также просубсидированы ставки вознаграждения при кредитовании субъектов АПК и лизинге на приобретение сельхозживотных, техники и технологического оборудования. Также будет сформирован стабилизационный фонд кормового запаса региона», - перечислил глава Миннацэкономики.

В сфере развития жилищной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры будут построены магистральный газопровод от газопровода Жанаозен – Актау и вторая нитка магистрального газопровода Бейнеу – Жанаозен. Также будут построены и модернизированы 118 км электросетей, 74,4 км теплосетей и 508 км газопровода, 9 опреснительных заводов, 844 км сетей водоснабжения и 949 км водоотведения. Для предотвращения возникновения проблем нехватки образовательных и медицинских учреждений, а также инфраструктуры в сфере здравоохранения предусмотрено строительство 16 объектов, в том числе многопрофильной больницы в Актау, поликлиники, 6 врачебных амбулаторий и 2 медицинских пунктов. А для ликвидации трехсменных и аварийных школ будет построено 24 школы и 11 пристроек. В сфере культуры и спорта в рамках комплексного плана планируется строительство историко-краеведческого музея и драматического театра, стадиона, ледового дворца, трех спортивных комплексов.

«Ряд мероприятий комплексного плана направлены на улучшение экологической ситуации в регионе, в частности, будет рекультивировано хвостохранилище «Кошкар-Ата», построено 4 полигона ТБО», - добавил Иргалиев.

Для обеспечения безопасности и общественного правопорядка региона правительство намерено построить 3 модульные пожарные части и реализовать проект «Безопасный город». А в Жанаозене – создать межведомственный штаб для принятия оперативных решений при возникновении трудовых конфликтов.

В Мангистауской области в настоящее время проживает около 733 тысяч человек - это один из самых быстрорастущих регионов. Население областного центра - Актау - в этом году превысило 200 тысяч человек.