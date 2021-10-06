Мажилис закрепил требования к визуальной информации

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам визуальной информации», которым закрепляются требования по обязательному изложению всей информации на казахском языке.

«Вводится конкретное требование, а именно: внесены поправки, направленные на изложение традиционных исторически-сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц населенных пунктов, а также других физико-географиеских объектов на государственном языке, изложение бланков и вывесок – на государственном языке. И только при необходимости – на русском и других языках», - рассказал о новых нормах член комитета по социально-культурному развитию, депутат мажилиса Берик Абдыгалиулы.

Также документом закрепляется норма по изложению надписей на дорожных знаках на госязыке, размещение объявлений рекламы, ценников, меню, указателей и другой визуальной информации на государственном языке и «только при необходимости – на русском и других языках».

Вместе с тем в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» вносится дополнение в части изложения всех текстов, инструкций, маркировки, стикеров, лекарственных средств и медицинских изделий с соблюдением аутентичности норм закона «О языках в РК».

«Внесены нормы, предусматривающие совершенствование законодательства в религиозной сфере. В этой связи внесена поправка по изменению заголовка законопроекта на “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам визуальной информации и религиозной деятельности”», - добавил депутат.

По его мнению, законопроект решит проблему, которую поднимает общество, – неграмотное изложение текста визуальной информации на казахском языке, а в некоторых случаях – вопрос отсутствия такой информации.