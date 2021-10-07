Суд отклонил апелляционную жалобу Санавар Закировой на отказ в принятии иска к правительству

В четверг, 7 октября, суд столицы отказал в удовлетворении апелляционной жалобы Санавар Закировой на отказ в принятии ее иска к правительству Казахстана, в котором она требовала признать подписание меморандума между правительством Казахстана и группой компаний СБЕР о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан незаконным.

«Определение специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султан от 16 сентября 2021 года оставить без изменения. Частную жалобу оставить без удовлетворения», – зачитала определение суда председательствующая судья Каракузиева.

«Суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что дело не подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства, поскольку не является спором, вытекающим из публичных правоотношений, предусмотренным административно-процедурно-процессуальным кодексом. Меморандум не является административным актом, это соглашение, намерение сторон о сотрудничестве. Подписание меморандума не может являться административным действием, поскольку оно не связано с порядком осуществления административных процедур. Отсутствуют властные полномочия между подписавшими сторонами», – также пояснила она определение.

Как подчеркнула в своем выступлении Закирова, согласно конституционному закону о правительстве, премьер-министр имеет право подписывать только межправительственные договоры и соглашения, а не соглашения с зарубежными частными компаниями.

«Он выполняет функции, которые ему не свойственны. Я думаю, что данный факт достаточен для признания действий премьер-министра Аскара Мамина незаконными. Эти действия премьер-министра я хотела обжаловать в судебном порядке, а не сам меморандум, – сказала Закирова в суде. – Это официальный документ, который не имел право подписать премьер-министр».

Кроме того, она также подчеркнула, что меморандум имеет конкретные сроки исполнения, а также в нем указано, что он может быть расторгнут посредством письменного уведомления другой стороны не менее чем за 30 дней до даты расторжения, соответственно, не является рекомендательным документом.

13 сентября Закирова подала иск о признании подписания меморандума между правительством Казахстана и группой компаний СБЕР незаконным. 16 сентября суд отказал принятии иска, посчитав, что меморандум не является административным актом, является соглашением сторон о сотрудничестве, и носит рекомендательный характер, а не публично-правовой.