Активистка подала иск о признании подписания меморандума со СБЕРом незаконным

Гражданская активистка Санавар Закирова подала иск в суд о признании действий премьер-министра страны Аскара Мамина по подписанию Меморандума о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан с Главой группы компаний СБЕР Германом Грефом незаконными. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан, подписанный премьер-министром Аскаром Маминым и главой Группы компаний СБЕР Германом Грефом, считаю противоречащим Конституции», – сообщается в тексте иска. Активистка также считает, что меморандум «является угрозой безопасности граждан Республики Казахстан».

3 сентября правительство Казахстана подписало с российской группой СБЕР меморандум о работе по созданию платформы цифрового правительства в присутствии президентов двух стран. Многие казахстанские специалисты и пользователи после подписания меморандума, о подготовке которого ничего не сообщалось, выступили с его критикой, сомневаясь в безопасности данных казахстанцев и выражая удивление выборов партнера для создания цифровой платформы.

Вскоре министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пояснил выбор СБЕРа в качестве партнера тем, что компания согласилась предоставить исходные коды, а также заявил, что базы данных будут располагаться на территории Казахстана и доступа к ним у российских специалистов не будет.