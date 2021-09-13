Активистка подала иск о признании подписания меморандума со СБЕРом незаконным

Она считает, что его подписание противоречит Конституции страны
Гражданская активистка Санавар Закирова подала иск в суд о признании действий премьер-министра страны Аскара Мамина по подписанию Меморандума о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан с Главой группы компаний СБЕР Германом Грефом незаконными. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
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