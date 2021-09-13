Она считает, что его подписание противоречит Конституции страны
Активистка подала иск о признании подписания меморандума со СБЕРом незаконным
Фото Акорды

Гражданская активистка Санавар Закирова подала иск в суд о признании действий премьер-министра страны Аскара Мамина по подписанию Меморандума о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан с Главой группы компаний СБЕР Германом Грефом незаконными. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан, подписанный премьер-министром Аскаром Маминым и главой Группы компаний СБЕР Германом Грефом, считаю противоречащим Конституции», – сообщается в тексте иска. Активистка также считает, что меморандум «является угрозой безопасности граждан Республики Казахстан».

3 сентября правительство Казахстана подписало с российской группой СБЕР меморандум о работе по созданию платформы цифрового правительства в присутствии президентов двух стран. Многие казахстанские специалисты и пользователи после подписания меморандума, о подготовке которого ничего не сообщалось, выступили с его критикой, сомневаясь в безопасности данных казахстанцев и выражая удивление выборов партнера для создания цифровой платформы.

Вскоре министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин пояснил выбор СБЕРа в качестве партнера тем, что компания согласилась предоставить исходные коды, а также заявил, что базы данных будут располагаться на территории Казахстана и доступа к ним у российских специалистов не будет.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Министр обороны Казахстана обсудил ситуацию в Афганистане с главой Центрального командования Вооруженных сил США
Новости
США предоставят 100 тыс. долларов для поддержки пострадавших от засухи в Казахстане
Новости
Встреча глав государств-членов ШОС и ОДКБ пройдет в Таджикистане
Просматриваемые
Новости
На экоактивиста в Акмолинской области завели два уголовных дела, у него провели обыск
Новости
Токаев прибыл в Северо-Казахстанскую область с рабочим визитом
Новости
Четыре казахстанских банка необоснованно списывали деньги со счетов казахстанцев – Генпрокуратура
Новости
Прокуратура Алматы отказалась рассматривать обращение жителей Самал-3, выступающих против застройки сквера
Новости
Военные свергли президента Гвинеи
Новости
Активисты SOS.Taldykol опровергли заявление акимата об экологической опасности группы озер Малый Талдыколь