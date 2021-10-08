Токаев обсудил с главой АБР новую стратегию партнерства Казахстана и банка на 2022-2026 годы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой перспективы сотрудничества между Казахстаном и АБР, сообщает Акорда.

Токаев высоко оценив вклад АБР в социально-экономическое развитие Казахстана, отметив, что за 27 лет сотрудничества АБР инвестировал в экономику Казахстана почти $6 млрд.

«Эта сумма является весьма внушительной, она демонстрирует успешное развитие нашего сотрудничества. Мы высоко ценим наше партнерство и намерены поддерживать долгосрочные и взаимовыгодные отношения», - подчеркнул Президент Казахстана.

Важной темой беседы стала подготовка новой стратегии странового партнерства между Казахстаном и АБР на 2022-2026 годы.

«Уверен, что новая стратегия АБР по Казахстану будет полностью учитывать наши национальные приоритеты и планы, в том числе новую модель государственного управления, диверсификацию экономики и зеленый рост, сбалансированное территориальное развитие, торгово-экономическое сотрудничество, цифровизацию», - сказал Токаев.

В свою очередь Масацугу Асакава позитивно отозвался о принимаемых в Казахстане мерах по противодействию пандемии, заявив, что казахстанское правительство «реализует успешные проактивные меры и принимает решительные действия по сдерживанию вируса».