Замакима Западно-Казахстанской области освобожден от должности за коррупцию подчиненного

Заместитель акима Западно-Казахстанской области Айдар Нуралиев подал в отставку за коррупцию подчиненного. Аким области Гали Искалиев отставку своего заместителя принял и освободил его он занимаемой должности, сообщает портал «Мой город» .

Его подчиненный, экс-глава управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов обвинялся в получении взятки и в июле был приговорен к 4 годам 6 месяцам заключения в колонии минимальной безопасности.

«Вышел обвинительный приговор суда в отношении Болатбека Каюпова, в связи с этим Айдар Нуралиев обязан был подать в отставку. Насколько мне известно, его отставку приняли, распоряжение об освобождении Нуралиева от занимаемой должности уже есть. Сегодня нас должны уведомить об этом официальным письмом», - рассказал руководитель департамента агентства по делам государственной службы по ЗКО Галым Турсынбаев.

Айдар Нуралиев пробыл на посту заместителя акима области с июня 2020 года.