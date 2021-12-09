Телефоны четырех активистов Oyan, Qazaqstan оказались заражены шпионским ПО Pegasus

Телефоны активистов Oyan, Qazaqstan Тамины Оспановой, Димаша Альжанова, Дархана Шарипова и Айзат Абильсеит оказались заражены шпионским программным обеспечением NSO Group Pegasus, сообщает международная правозащитная организация Amnesty International. Организация провела судебно-медицинскую экспертизу смартфонов девяти казахстанских правозащитников, четыре из которых оказались взломаны в период с 3 по 5 июня этого года. Слежка продолжалась по крайней мере до июля.

«Незаконный взлом этих активистов нарушает не только их право на частную жизнь, но и их право на свободу выражения мнений и ассоциаций. Власти Казахстана должны немедленно провести тщательное и прозрачное расследование этого вторжения и привлечь к ответственности лиц, ответственных за незаконную слежку за активистами», - сообщила Мари Стратерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

Она также заявила, что государства по всему миру должны немедленно ввести мораторий на экспорт, продажу и использование оборудования для наблюдения до тех пор, пока не будет создана нормативная база, соответствующая правам человека.

24 ноября активисты получили от Apple предупреждение о том, что их смартфоны могут использоваться «злоумышленниками, спонсируемыми государством». Apple отправила эти уведомления людям, которые, по их мнению, могли стать мишенью шпионских программ NSO Group Pegasus. Дархан Шарипов не получил этого уведомления, что говорит о том, что уведомленные лица представляют лишь небольшую часть правозащитников, на которых нацелена шпионская программа Pegasus в Казахстане.

В конце июля 17 мировых СМИ представили результаты расследования Pegasus Project, благодаря которому удалось выяснить и подтвердить, что тысячи людей по всему миру становились целями для шпионского программного обеспечения Pegasus. Клиентами NGO Group, разработавшей ПО, были исключительно правительства и спецслужбы, а целями для слежки нередко становились политики, журналисты, правозащитники и бизнесмены.

Не менее 2 тысяч казахстанских номеров находилось среди целей Pegasus, среди них – и высшее руководство страны.

Также 24 ноября компания Apple подала в суд на NSO Group, разработчика программного обеспечения Pegasus. В исковом заявлении содержится новая информация о том, как NSO Group внедряла шпионское программное обеспечение Pegasus в гаджеты пользователей. Кроме того, там есть новые данные о ForcedEntry — уязвимости, которую компания использовала для заражения устройств.