Минсельхоз планирует реализовать 10 инвестпроектов в сфере АПК

Министерство сельского хозяйства планирует реализовать с участием транснациональных компаний 10 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК на сумму $2,3 млрд. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил глава ведомства Ербол Карашукеев.

«Министерством прорабатывается реализация 10 наиболее крупных инвестиционных проектов в сфере АПК с участием транснациональных компаний. Общая сумма инвестиций составляет $2,3 млрд», - сказал Карашукеев.

В частности, компания Tyson Foods планирует построить мясоперерабатывающий завод общей стоимостью $300 млн, компания Valmont реализует проект по строительству завода по выпуску дождевальных машин с общей суммой инвестиций $50 млн. Также прорабатываются проекты с участием швейцарских компаний. По информации министра, компания KS Genetics планирует построить в Алматинской области на $49 млн завод по созданию инновационного, экспортоориентированного животноводческого комплекса полного цикла, компания INOKS реализует на $81,5 млн проект по закладке интенсивного сада площадью 1 тыс. га и строительство фруктохранилищ общей емкостью 7 900 тонн и цехов переработки фруктов в Алматинской области.

«Голландская компания Farm Frites планирует строительство завода для производства картофеля фри в Жамбылской области. Стоимость проекта составляет $145 млн. Компанией QazSugar реализуется проект по строительству завода по производству сахара в Жамбылской области, общей стоимостью $220 млн», - сообщил глава МСХ.

Российский агропромышленный холдинг «Экокультура» реализует в Туркестанской области проект по строительству тепличного комплекса общей площадью 500 га и стоимостью $1,3 млрд, а компания Fruit Art построить сублимационный завод, фруктохранилище, тепличный комбинат и плантация в Алматинской области общей стоимостью $77 млн.