Сервис цифровых документов внедрен во всех аэропортах Казахстана

Казахстанцы могут использовать цифровое удостоверение личности на всех внутренних рейсах
Казахстанцы могут использовать цифровое удостоверение личности на всех внутренних регулярных рейсах, сообщает комитет гражданской авиации МИИР.
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