Казахстанцы могут использовать цифровое удостоверение личности на всех внутренних рейсах
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Сервис цифровых документов внедрен во всех аэропортах Казахстана
ФОТО СО СТРАНИЦЫ АЭРОПОРТА АЛМАТЫ В FACEBOOK

Казахстанцы могут использовать цифровое удостоверение личности на всех внутренних регулярных рейсах, сообщает комитет гражданской авиации МИИР.

«Во всех аэропортах Республики Казахстан внедрен сервис цифровых документов (eGov Mobile). Благодаря данному сервису, у пассажиров внутренних рейсов появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных», - говорится в сообщении КГА.

Здесь напомнили, что для того, чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, нужно авторизоваться в eGov mobile, войти в сервис «Цифровые документы» и выбрать из списка удостоверение личности, экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе, необходимо показать на стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра.

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