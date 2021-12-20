Сервис цифровых документов внедрен во всех аэропортах Казахстана

«Во всех аэропортах Республики Казахстан внедрен сервис цифровых документов (eGov Mobile). Благодаря данному сервису, у пассажиров внутренних рейсов появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных», - говорится в сообщении КГА.

Здесь напомнили, что для того, чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, нужно авторизоваться в eGov mobile, войти в сервис «Цифровые документы» и выбрать из списка удостоверение личности, экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе, необходимо показать на стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра.