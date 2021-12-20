В Казахстане разрабатывают законопроект по внедрению цифрового тенге

Депутаты парламента разрабатывают проект закона по вопросам цифровых активов и внедрению цифрового тенге. Однако пока Нацбанк не принял решение по созданию нового вида платежей и отложил его до 1 июля 2022 года.

«Нам необходимо начать подготовку (к внедрению цифрового тенге – V). Собственно, мы с этим уже работаем. И депутатами парламента уже разрабатывается законопроект по вопросам цифровых активов. Поэтому, что касается правового регулирования цифровой валюты, мы своевременно готовы реагировать и взаимодействовать с заинтересованными госорганами и оказывать поддержку. Подчеркиваю, (работать – V) на опережение, поэтому, коллеги, нам здесь взаимодействие крайне важно. Мы к этому готовы и стараемся быть в тренде», - сказал в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе вице-спикер Павел Казанцев.

По его мнению, введение цифрового тенге в Казахстане позволит отследить все операции и транзакции на целевое использование, сделать финансовую систему прозрачной и искоренить коррупцию.

Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов напомнил, что в ноябре 2020 года Нацбанк приступил к исследованию вопроса внедрения национальной цифровой валюты.

«По итогам пилотного проекта в 2021 году мы разместили доклад на портале Нацбанка, где совместно с участниками финансового рынка и международными экспертами выработаны технологические подходы, а также разработаны некоторые сценарии. В соответствии с поручением главы государства к 1 июля 2022 года нами будет выработана модель, которая будет позволять выработать максимально сбалансированные подходы по необходимости цифровой валюты, а также оптимальный план реализации самого проекта», - отметил он.

Министр финансов Ерулан Жамаубаев также добавил, что после решения Нацбанка ведомство готово внести свои предложения, но «если законодательно все будет закреплено».

«Технически я проблем (во внедрении – V) не вижу, поскольку что цифровой тенге, что безналичный тенге, у них, в принципе, одинаковая природа оборота», - подчеркнул он.

Напомним, что ранее Национальный банк Казахстана планировал реализовать в пилотном режиме проект «Цифровой тенге» во второй половине этого года.