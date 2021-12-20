Сенат вернул в мажилис со своими уточнениями законопроект об уполномоченном по правам человека

В понедельник в ходе пленарного заседания сенат вернул в мажилис проект закона «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан». Депутаты внесли в него поправки, которые направлены на обеспечение единообразного подхода гарантий неприкосновенности. Вместе с тем сенаторы приняли в двух чтениях сопутствующие поправки к основному документу.

«В ходе обсуждения законопроекта на рабочих группах, с учетом поступивших замечаний и предложений, возникла необходимость внесения изменений в одобренный мажилисом законопроект. Во-первых, предлагается внести поправки, направленные на обеспечение единообразного подхода при закреплении в законопроекте гарантий неприкосновенности, предоставленных уполномоченному по правам человека. Поскольку привилегия, предоставляемая уполномоченному при производстве по делам об административном правонарушений в отношении него, не нашла закрепления в основном законопроекте. Предлагается привести в соответствие основного законопроекта сопутствующим к нему проектом закона “О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях”», - отметил сенатор, председатель комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков.

Кроме того, по его словам, по действующим кодифицированным и другим законодательным актам, регулирующим деятельность национального превентивного механизма, ежегодный консолидированный доклад готовится координационным советом, а не уполномоченным по правам человека, как указано в законопроекте.

«Именно такая норма была закреплена инициаторами законопроекта. В связи с этим предлагаются изменения, связанные с исключением правовой коллизии с нормами кодифицированного акта в части уполномоченного по правам человека по подготовке ежегодного консолидированного доклада», - уточнил депутат.

В целом проект закона «Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» направлен на последовательное совершенствование сферы защиты прав человека, в том числе законодательное закрепление правового статуса уполномоченного по правам человека и организационных основ его деятельности. Законопроект расширяет полномочия, восстановление нарушенных прав граждан, вводятся дополнительные механизмы обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Одной из новелл является учреждение представителя уполномоченного, что будет способствовать повышению правовой защищенности в регионах. Кроме того, устанавливается гарантия неприкосновенности уполномоченного от уголовной и административной ответственности, от мер процессуального принуждения, недопустимости вмешательства и воспрепятствования его деятельности.

Вместе с тем сенаторы в двух чтениях приняли три сопутствующих законопроекта, которыми также закрепляется деятельность уполномоченного по правам человека в стране.

Более подробно о поправках Vласть писала ранее:

Гарантии неприкосновенности уполномоченного по правам человека одобрил в первом чтении мажилис