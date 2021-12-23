Атырауский областной суд объяснил изменение меры пресечения замакиму Атырауской области Хаменовой

Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев подозреваются в получении взятки в размере 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупки на установку в Атырау памятника Абаю. 12 декабря специализированный следственный суд города Атырау санкционировал домашний арест в отношении Хаменовой. Но накануне стало известно, что она помещена в СИЗО на два месяца. Об аресте Хаменовой ходатайствовала областная прокуратура.

«Судебная коллегия приняла во внимание, что Хаменова подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления, санкция которой предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы, занимая руководящую должность и имея влияние и прочные социальные связи в данном регионе, может оказать давление на участников процесса и на объективное расследование дела", - говорится в сообщении пресс-службы областного суда.