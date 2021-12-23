Путин ждет Токаева и Назарбаева на следующей неделе в Санкт-Петербурге

Нурсултан Назарбаев и Касым-Жомарт Токаев предварительно подтвердили участие в неформальной встрече членов Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности, которая на следующей неделе пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг в Москве сообщил президент России Владимир Путин. Он также рассказал о сотрудничестве с Казахстаном и о разногласиях по поводу взаимодействия на Байконуре.

«Пандемия не позволила Казахстану провести в реальном режиме те мероприятия, которые планировались. Но я надеюсь, что президент Казахстана и первый президент Казахстана примут мое приглашение и приедут на следующей неделе в Петербург на традиционную неформальную встречу членов ЕАЭС и ОДКБ. Очень на это рассчитываю. И руководство Казахстана в предварительном режиме дало на это согласие», - сказал Путин.

Говоря о направлениях сотрудничества с Казахстаном, Путин в первую очередь отметил экономику и указал на задачу – изменить структуру экономических связей между двумя странами.

«Больше внимания (уделять – V) и с большим эффектом (необходимо – V) работать по направлениям высокотехнологичного развития. Это, прежде всего, цифровизация. Это такие важнейшие направления, как генетика, медицина, это космос», - сказал Путин.

Он отметил, что с Казахстаном продолжается совместная работа на Байконуре, хотя «много вопросов».

«Тем не менее я согласен с постановкой вопроса, который сформулирован нашими казахстанскими друзьями о том, что Казахстан, если мы вместе работаем, должен быть не просто площадкой для запуска соответствующих космических аппаратов, а должен принимать решение более широко и более содержательно в космической деятельности, в том числе и развивать собственные компетенции по этому направлению. Полностью с этим согласен. И мы ищем сейчас эти варианты. Уверен, что мы будем их реализовывать, эти планы», - отметил президент России.

Путин также поблагодарил руководство Казахстана «за внимательное отношение к поддержанию развития русского языка» и обратил внимание, что военное оборудование и технику Россия поставляет Казахстану «в основном по внутрироссийским ценам». В целом Путин рассчитывает, что темпы и качество сотрудничества сохранятся.