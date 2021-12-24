​Пятеро активистов Демократической партии были задержаны полицией Алматы, один из них подвергся избиению

В пятницу полиция Алматы задержала как минимум пятерых активистов незарегистрированной Демократической партии Казахстана. Среди задержанных были Абзал Достияров, Аружан Дуйсебаева, Ырысбек Токтасын, Мейрхан Жолаев и Нурбол Байтереков. После задержания один из активистов, Ырысбек Токтасын, подвергся избиению. Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил лидер движения Жанболат Мамай.

По словам Мамая, одного из активистов Ырысбека Токтасына полиция задержала с применением силы. В РУВД он был избит: «Ырысбек Токтасын подвергся избиению. Сейчас он находится в Турксибском РОВД и нуждается в медицинской помощи. Его жизни угрожает опасность».

В прикрепленном скриншоте Токтасын по мессенджеру Whatsapp написал сообщение: «Мне нужна скорая помощь. Живот, ребра болят. Меня избили. Турксибский РУВД».

Несколько активистов Демпартии вместе с Жанболатом Мамаем собрались у департамента полиции с требованием освободить задержанных соратников.

Вышедший к ним начальник управления алматинского департамента полиции Манап Саттаров сообщил, что в отношении активистов возбуждено административное дело по статье 488 за участие в митинге 16 декабря и сегодня пройдет суд. Активистов доставили в разные районные отделения полиции: в Алатауское, Турксибское, Наурызбайское, Алмалинское.

16 декабря около ста сторонников незарегистрированной Демократической партии на площади Республики в Алматы провели акцию памяти жертв событий в декабре 1986 года и в Жанаозене. На самих акциях полиция не задерживала активистов.