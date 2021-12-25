Четверых сторонников Демпартии привлекли к адмответственности

Вечером в пятницу несколько активистов незарегистрированной Демократической партии Казахстана были задержаны и привлечены к административной ответственности по статье 488 за участие в митинге 16 декабря.

Так, Ырысбек Токтасын и Нурлан Байтереков арестованы на 15 суток, Абзал Достияров - на 20 суток, Аружан Дуйсебаева оштрафована на 145 тысяч тенге.Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил лидер партии Жанболат Мамай.

Как рассказала одна из лидеров партии Инга Иманбай корреспонденту радио “Азаттык”, еще одному активисту Мейрхану Жолаеву судья вынес предупреждение.

Накануне стало известно, что полиция Алматы задержала как минимум пятерых активистов незарегистрированной Демократической партии Казахстана. После задержания один из активистов, Ырысбек Токтасын, сообщил, что подвергся избиению.

16 декабря более сотни сторонников незарегистрированной Демократической партии на площади Республики в Алматы провели акцию памяти жертв событий в Желтоксане и Жанаозене. На самих акциях полиция не задерживала активистов.