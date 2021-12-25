Четверых сторонников Демпартии привлекли к адмответственности

Трое из них отправлены под арест
Вечером в пятницу несколько активистов незарегистрированной Демократической партии Казахстана были задержаны и привлечены к административной ответственности по статье 488 за участие в митинге 16 декабря.
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